شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد أعمال تطوير العصافرة قبلي ورفع كفاءتها بنطاق حي المنتزة ثان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استهدف مفتشو المتابعة الميدانية بحي ثان المنتزه، متابعة أعمال تطوير العشوائيات ورفع كفاءتها بمنطقة العصافرة القبلية .
واستهدفت الجولة تفقد المشروعات القائمة والجاري تنفيذها ضمن خطة التطوير، حيث جاءت الجولة في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واستكمالا لخطة الدولة في التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة، ولرفع المعاناة عن أهالى الإسكندرية في المناطق العشوائية، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.
فضلا عن متابعة ما يتم من أعمال تمهيدية من قِبل مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، إستعدادا للرصف وذلك بشارع 25 بمنطقة طوسون، ولازالت المتابعة جارية.
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