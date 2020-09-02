شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني.. وتمد العمل بجميع وحدات المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل صباح اليوم الأربعاء، وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، بعد مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الالكتروني.

وكانت وزارة الداخلية، حددت مهلة زمنية تنتهى يوم 20/10/2020 لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة السيارات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات عقب انتهاء المهلة للمتخلفين عن تركيب الملصق الالكتروني.

وقد اصدرت وزارة الداخلية العديد من البيانات التي طالبت مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يُشار إلى إنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، وتيسيرًا على المواطنين تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءًا ولحين الانتهاء من المنظومة.

كما تواصل وحدات المرور، استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير السيارات، بعدما شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء «الكمامات» والمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

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تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

الداخلية تبدأ في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية - صورة أرشيفية