غدًا.. «العدل» تُكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، غدًا الخميس، حفل تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، وذلك بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويقام الحفل بفندق الماسة بمدينة نصر، في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتحفيزهم في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.
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