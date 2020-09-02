شكرا لقرائتكم خبر عن رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات الأساسية والمهمة التي ينبغي على الطلاب في مرحلة التنسيق الثانية التأكيد عليها عند تقديم الرغبات وذلك عبر موقع التنسيق الالكتروني الذي خصصته الوزارة في هذا الصدد لتنسيق الثانوية العامة 2020 من خلال بواية الحكومة المصرية.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

-في البداية يجب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الالكتروني وهو كالتالي:

Www.tansik.egypt.gov.eg

- ادخال الطالب رقم الجلوس الخاص به وكذلك أيضا الرقم السري.

- وضع الرغبات المتاحة في هذه المرحلة للتنسيق الالكتروني بالترتيب حسب ضرورة الكلية المناسبة للمجموع والمؤشرات.

- يجب على الطالب تحديد أسلوب الاختيار، إما بقطاعات التخصص المسموح له للشاب أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق به عن طريق القوائم الخاصة بالتوزيعات الجغرافية والتي تم استحداثها من أجل تقليل اغتراب الطلاب، حيث تنقسم قوائم الكليات الذي يحق للطالب الالتحاق بها إلى عدة مجموعات وذلك وفق المدرسة التابعة للإدارة التعليمية الذي كان يدرس فيها الطالب.

- يجب على الطلاب القيام باختيار كليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل اختيار النطاق الذي يليه، وذلك مراعاة لشروط استيفاء التنسيق في هذه المرحلة فيجب على الطلاب مراجعة القسم والشعبة التي تعتبر رغبة مستقلة له عند التقديم.

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بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020

يستطيع جميع طلاب الثانوية الذين تتوافق معهم شروط المرحلة الثانية التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020 وذلك باتباع الخطوات السابقة، فبعد الانتهاء من ادخال الرغبات يستطيع الطلاب طباعة الترشيحات بعد ادخالها وأخذ نسخة منها برقم محدد وبتاريخ وساعة التقديم

https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1