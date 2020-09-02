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جهاز مدينة بدر يحرر 57 محضرا لحاجزى وحدات الإسكان بسبب مخالفة الشروط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمصاحبة 12 مأمور ضبط قضائى بالصندوق والجهاز وقوة من قسم الشرطة وأمن الجهاز، وذلك لمعاينة وضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور أنه تم المرور ومعاينة 440 وحدة "إسكان اجتماعى" بالحى الخامس، وتحرير 57 محضراً للوحدات المخالفة بالتأجير أو البيع أو تغيير النشاط بالمخالفة للقانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وأكد المهندس عمار مندور أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق الغرض من مشروع الإسكان الاجتماعى وإيصال الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لمستحقيها، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

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