شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تكشف تواجد 3 سلالات من الأرز أقل استهلاكا للمياه تحت التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعلاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه تم تنظيم يوم مميز للأرز بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ ، وتم عرض برنامج الارز والتعرف على ثلاث سلالات مبشرة من الأرز تحت التسجيل مميزه مبكرة في النضج وأقل استهلاكا للمياه.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية ، أنه تم استعراض في اليوم الحقلى للأرز وهى الأصناف المميزة مثل سخا 107وسخا 108 و سخا 109 و 168 وسوبر 300 وهجين بسمتي و هجين مصري 3 وغيرها من الأصناف الجديده والمميزة عالية المحصول و الاقل استهلاكا للمياه والتي تلبي رغبة المزارعين وقد أثنى الجميع على المجهود الرائع لقسم الارز ونشاط المعهد في استنباط الأصناف الجديدة

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وتتابع وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى ، المختصين بمديريات الزراعة تنفيذ برنامج القطاع والخاص ، بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الارز في محافظات : الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة ، وتكثيف بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الي سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، والكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500الف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعون .