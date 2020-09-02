شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والرطوبة فى القاهرة 75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" فضائية القناة الأولى تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 2- 9 - 2020، في القاهرة والمحافظات. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى الرطوبة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32 Advertisements درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 29 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 27 والعظمى 30 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 30 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 31

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والرطوبة فى القاهرة 75% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.