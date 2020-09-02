شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 468 فرصة عمل بالقليوبية برواتب مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدا الخميس، قبول طلبات راغبى العمل على 468 فرصة عمل فى 5 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 280 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوى ذكور وإناث، مؤهل عالى ومتوسط وإعدادية، وتتراوح الأجور بين 1620 إلى 1980 جنيها.

وأشارت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم بدءا من غد الخميس حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.