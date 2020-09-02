شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاز القاهرة الجديدة يسترد 11 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن استرداد 11 وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، حيث تم تحويل الوحدات إلى أكثر من 22 محلا تجاريا بالمخالفة للقانون.

وأضاف المهندس أمين غنيم استمرار الحملات بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بحضور المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس ومدير عام التنمية، ورئيس لجنة الإزالات بالمدينة، وقيادات الشرطة المختصة وقوة من قسم شرطة التجمع، حيث قامت الحملة بتنفيذ قرارات السحب والاسترداد، وبناء الحوائط الخارجية للوحدات، وتمت عودة الوحدات لحوزة الجهاز وذلك لقيام اصحابهم بالمخالفة.

وأشار غنيم إلى أن ذلك يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة، وتأكيدا لضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثاء، وتتفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على أى مخالفات أو مظاهر للعشوائية داخل المدينة، مضيفاً أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يستكمل تنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء المخالفات بالحى الثالث من تحويل وحدات سكنية الى محال تجارية.

Advertisements

وفى سياق متصل أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الجهاز يقوم بتطوير عمارات الحى الثالث على التوازى مع الحملات، حيث يتم تطوير الواجهات للعمارات والصرف الصحى الخارجى وغرف تفتيش الصرف الصحى وتركيب درج رخام لسلالم العمارات من الداخل، وكذا الارصفة والجزر، وذلك لتوفير حياة كريمة لسكان الحى.

اعمال ازاله المخالفات بمدينه القاهره الجديده



ازاله التعديات والاشغالات داخل القاهره الجديده ازاله التعديات والاشغالات داخل القاهره الجديده