شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن الانتهاء من تطوير "عين الصيرة" آخر العام بمساحات خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لـ وزارة الإسكان، على خلفية مشروعات تطوير عين الصيرة، إن المشروع يتضمن تطوير منطقة "مجرى العيون" وممشى "أهل مصر" ومشروع تطوير منطقة ماسبيرو، موضحا أن المشروع في الأساس يستهدف عودة القاهرة التاريخية من جديد والاستفادة من الملامح التاريخية للمكان.

وأَضاف المهندس عمرو خطاب، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن بحيرة "عين الصيرة"، عانت من إهمال لفترات طويلة، مساحتها 25 فدانًا، تمتاز بالمياه الطبيعية، مشيرًا إلى أنها تعاني من المخلفات الخطرة، والمميزات غير المستغلة.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ، إلى أن الوزارة تعمل حاليا في المرحلة الأولى للمشروع ، ومن المفترض الانتهاء منها في نهاية العام الجاري.

ولفت "خطاب" إلى أنه تم عمل جزيرة صناعية في وسط البحيرة ، بالإضافة إلى أماكن ترفيهية، موضحًا أنه تم تعقيم البحيرة وإزالة كافة المخلفات، وإضافة المواسير المضيئة لتحسين شكل البحيرة وإضافة المساحات الخضراء للبحيرة.

وتابع "الجزار" ، أن الوزارة راعت توافر المحاور والكباري بالقرب من المنطقة، لتسهيل الحركة من وإلى منطقة "عين الصيرة"، والهف الأهم منها تسهيل الوصول على السائح القادم من المطار.