التضامن تطلق برنامج "وعى" فى القاهرة الكبرى والإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة آمال ذكى، مستشار وزير التضامن الاجتماعى، لبرنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، إن البرنامج يستهدف 60 ألف أسرة مصرية فى 5 محافظات كبداية، ويتم تدريب مسئولى القوى العاملة بالمحافظات والرائدات المجتمعات، المكلفين بالخدمة العامة.
وأضافت الدكتورة آمال ذكى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن برنامج "وعى" يقدم دوره فى توعية الأسر المصرية، من خلال فصول تضم أسر مختلفة بأعمار أبنائهم المختلفة، وكل مرحلة لها طريقة التحاور الخاص بها، لتحقيق التربية الإيجابية، ومساعدة الأمهات الجدد على كيفية التغذية السليمة للطفل والتربية الجيدة.
وأشارت مستشار وزيرة التضامن لبرنامج "وعى" إلى أن الدورة تضم فى بدايتها محافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى والشرقية والمنيا وأسيوط، موضحة أن اختيار المحافظات تم على أساس نسبة العنف بكل محافظة.
وأوضحت آمال أن الرئدات بتلك المشروع يكونوا على الأقل حاصلات على شهادة متوسطة، أما المكلفات الخدمة العامة فيكونون حاصلين على شهادات عليا.
ولفتت آمال ذكى إلى أن برنامج "وعى" يستهدف 12 رسالة تهم كل بيت مصرى، سواء فى سلوكيات الأسرة أو التعليم والمخدرات وغيرها.
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