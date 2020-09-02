مصرع 7 مسجلين وإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النيران بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

لقى 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وأصيب ضابط شرطة، في تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين بؤرتين لمسجلين خطر وأجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، والمحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة قطاعي الأمن المركزي ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان بتحديد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ادفو، حيث تم إعداد مأموريتين في توقيت متزامن.

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استهدفت المأمورية الأولى (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) والسابق اتهامهم في عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح – مخدرات – شروع في قتل) حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم في تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم، عُثر بداخل السيارة على (4 بنادق آلية -وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25كيلو جرام").

كما استهدفت المأمورية الثانية تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجري داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز ادفو، تُتخذ مركزاً لبيع المواد المخدرة، والذي حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مصرع (3من العناصر الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى، وعُثر بموقع التعامل على (3 بنادق آلية - فرد خرطوش - بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية - وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر حوالي "15 كيلو" وكذا ميزان يستخدم في الإتجار بالمواد المخدرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.