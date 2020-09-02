وزيرة الهجرة تتواصل مع وزير التعليم العالي لتنظيم زيارة لجامعة الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، لبحث تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية فى اطلاع وتعريف الدارسين المصريين فى الخارج على الجامعات الجديدة بمصر وما تشمله من تخصصات علمية، وجامعات ذكية ودعوتهم إلى الدراسة فى هذه الجامعات.

يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعريف الدارسين بالخارج بالتعليم العالي في مصر وأساليب التعليم المتوفرة بالجامعات المصرية على غرار الخارج، وفي إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والجهود المبذولة بتعريف الدارسين بالخارج واطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره جامعات مصر.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى جامعة الجلالة وإدراجها فى برنامج الزيارات الحالى لوفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج والمتواجدين فى مصر حاليًا، لإطلاعهم على ما تتضمنه الجامعة من تخصصات وكليات تعمل وفق تكنولوجيا تعليمية حديثة، كما تم الاتفاق مع وزير التعليم العالى على إلقاء محاضرة لوفد الدارسين بالخارج خلال تلك الزيارة لتعريفهم أخر تطورات تطوير التعليم العالى فى مصر وإنشاء عدد من الجامعات والكليات الجديدة وإدخال تخصصات لم تكن متوفرة بمصر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذه الزيارة تأتى ضمن البرنامج الذى تقدمه الدولة للشباب المصرى الدارسين بالخارج، لتعزيز صلتهم بالوطن وتعريفهم على ما يجرى على أرض مصر من تنمية حقيقة فى كل المجالات ولاسيما فى قطاع التعليم وخصوصًا التعليم العالى.