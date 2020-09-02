أخبار مصر | وزير الرياضة يُكرم الطالبة آية حسين: ظروفها كانت حافزا للتفوق (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يُكرم الطالبة آية حسين: ظروفها كانت حافزا للتفوق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كَرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطالبة آية طه حسين لتفوقها العلمي في الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة المحيطة التي مرت بها خلال دراستها.

وهنأها "صبحي" علي تفوقها العلمي والقيام بواجباتها الدراسية والمنزلية علي أكمل وجه دون التقصير في شئ، مشيرًا أن الوزارة حريصة علي تكريم المتفوقين من الشباب في المجالات المختلفة الذين حققوا تفوقهم في ظل ظروف إستثنائية ليصبحوا بذلك قدوة لغيرهم من الشباب.

وخلال اللقاء، أهدى الوزير الطالبة آية درع الوزارة تكريما لها مع منحها مكافأة مالية.

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وقال وزير الشباب والرياضة، إن الطالبة آية نموذج وقدوة للشباب في تحدياتهم الحياتية، وعلي الشباب مواجهة التحديات والظروف والعمل علي تحقيق المرجو والاقتداء بهما.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الطالبة آية ستكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكها في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة.

وأبدت الطالبة آية، سعادتها الغامرة بتكريم وزير الشباب والرياضة لها، والتحقت آية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية والذى كان يمثل أحد أهم أحلامها فى الحياة، مؤكدة أن الظروف التي كانت مروت بها هي كانت بمثابة الحافز والدافع لها لاستكمال مسيرتها نحو التفوق العلمي، حيث كانت تساعد والدتها في بيع الأحذية لاعانتها علي أعباء الحياة.