أخبار مصر | مرصد الأزهر يستنكر إعادة نشر شارلي إيبدو رسوم مسيئة للرسول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر يستنكر إعادة نشر شارلي إيبدو رسوم مسيئة للرسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية، من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في عدد المجلة الصادر اليوم الأربعاء.

وحذر المرصد من أن الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان، ويقف حائط صد نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب الملياري مسلم حول العالم، كما أنه كفيل بأن يعرقل جهودا عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان، بلغت ذروتها بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين أكبر رمزين دينيين في العالم، خلال فبراير العام الماضي.

كما كرر مرصد الأزهر إدانته الشديدة للهجوم الإجرامي على مقر «شارلي إيبدو» مطلع عام 2015، مؤكدا رفض الإسلام لأي أعمال عنف، داعيا القائمين على المجلة لاحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم.

وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في التعدي على مقدسات المسلمين ورموزهم، وأن الازدواجية في التعامل مع أتباع الأديان وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف لن تقدم للإنسانية إلا مزيدا من الكراهية والتطرف والإرهاب.

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يدين الأزهر الشريف بشدة الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني، اليوم الثلاثاء، أثناء قمع وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويعرب الأزهر الشريف عن كامل تضامنه مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه، متشبثًا بعلم بلاده، ضد المحتل الغاشم، الذي لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكدا موقفه الرافض لسياسات الاحتلال الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور الذي يُستباح عرضه ودمه وتُنهب مقدراته وتنتهك مقداساته.

ويدعو الأزهر الشريف جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجددا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.