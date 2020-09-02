أخبار مصر | قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات "السكة الحديد" اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات "السكة الحديد" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 2 سبتمبر ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالتالي:
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ثالثًا: خط بنها بور سعيد
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
متوسط تأخيرات القطارات كالتالي:
- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة.
- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة.
ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.