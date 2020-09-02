شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتنفيذ 12 قرارا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور الباجور بمحافظة اىمنوفية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة برئاسة محمد شديد نائب رئيس المركز وقوة من شرطة مركز الباجور حيث تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع بالمدينة والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتم إزالة عدد 12حالة إشغال طريق بنطاق المدينة وعودة الانضباط للشارع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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