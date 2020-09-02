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شكرا لقرائتكم خبر عن «سنهزم كورونا».. حملة لـ«قومي المرأة بالبحيرة» للتوعية بالفيروس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ فرع المجلس القومى للمرأة في البحيرة، برئاسة المهندسة ذكية رشاد، مقررة الفرع بالمحافظة، تنفيذ حمله للتوعيه بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، تحت شعار «قف.. سنهزم فيروس كورونا» وتستمر على مدار 10 أيام، بمشاركة عدد 100 رائده ريفية.
وبدأت الحملة بزيارة 200 قرية وحى وحارة وشارع في 13 مركزًا داخل المحافظة، وتم إجراء نحو 1500 زيارة للتوعية بالفيروس بهدف الوصول إلى 7500 شخص منهم 4 آلاف سيدة و1500 رجل وألفى طفل.
ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجهود فرع المجلس القومى للمرأة ودوره في توعية السيدات والفتيات والشباب والأطفال عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه والإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الإصابة به والحد من انتشاره.
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