شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة»: ننسق مع جهاز شؤون لبيئة لمكافحة السحابة السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن المديرية تقوم بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة في محافظة البحيرة، للحفاظ على البيئة من التلوث، ومنع ظاهرة السحابة السوداء التي تنتج عن حرق قش الأرز.

وأكد «الزواوى» على ضرورة الاستمرار في رفع الوعي البيئي لدى المزارعين بأهمية قش الأرز وطرق الاستفادة منه، وتدوير لتحويله إلى موارد جديدة ذات قيمة اقتصادية.

وأشاروكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى أن الوزارة توفر المعدات الخاصة بجمع وكبس وفرم لتدوير المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وحماية البيئة من التلوث.

وشدد «الزواوى» على أهمية التكاتف ومشاركة المجتمع المدنى للحد من ظاهرة السحابة السوداء، وإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة، أسوه بما حدث خلال الموسم الماضى، والذى لم تسجل محافظة البحيرة خلاله أيًا من حالات حرق قش الأرز.

محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة - صورة أرشيفية