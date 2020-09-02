شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2020 .. استمرار تسجيل الرغبات (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل موقع تنسيق القبول بالجامعات طلبات طلاب المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات، والتى بدأت مع اللحظات الأولى ليوم الثلاثاء أول سبتمبر ويستمر على مدار 5 أيام، ويبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4% بإحمالي عدد طلاب 194 ألفًا 448 طالبًا وطالبة، وحد أدنى للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8% بإجمالي عدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة.
ويمكن تقديم رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تقديم طلبات الرغبات عبر الضغط على هذا الرابط
ويوجد عدد من الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية وهى: هندسة الطاقة بجامعة أسوان وهندسة مدينة زويل وهندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية وهندسة جامعة أسيوط وهندسة جامعة الفيوم وهندسة جامعة المنيا وهندسة جامعة السويس وهندسة المطرية جامعة حلوان وهندسة الجامعة «المصرية – اليابانية».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثانية 2020 .. استمرار تسجيل الرغبات (الرابط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.