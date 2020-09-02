شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تكثيف الحملات على «المعديات» للتأكد من توافر شروط الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على المعديات في نهر النيل بنطاق المحافظة للتأكد من سلامتها وتوافر عوامل الأمن والسلامة بها، ومراجعة التراخيص الصادرة لها من ناحية وجود التراخيص وسريانها، والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة، والتأكد من تواجد مالك المعدية مسؤول التشغيل بشكل دائم خلال أوقات العمل.

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة - صورة أرشيفية

وأضاف «آمنة» بأنه تقرر وقف ومصادرة المعديات غير الصالحة للعمل وغير المرخصة أو التي انتهى موعد ترخيصها، مشيرًا إلى قيام جميع الوحدات المحلية التي يتواجد بها معديات وعبارات بالمسطحات المائية، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بتنظيم حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية الواقعة في نطاقها، للتأكد من تطبيق شروط الملاحة البحرية، والتأكد من توافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل تلك المعديات النهرية وسريان رُخصة الملاحة.

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة - صورة أرشيفية

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة - صورة أرشيفية