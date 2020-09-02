شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات يجب مراعاتها قبل تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأكد جيدا من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه في تسجيل رغبات المرحله الثانيه 2020 .

تُعرض على الشاشة قائمة رغباتك، ويُسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها، تمهل جيدا وانت تختار.

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك تسجيل رغبات المرحله الثانيه 2020 سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

بعد التسجيل إلكترونيًا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، اطبع هذه المستندات، كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

في حالة رغبتك في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة.

خطوات تسجيل رغبات المرحله الثانيه 2020

الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

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إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب.

هذا و قد قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة العلمية ٣١٧.٥ درجة بنسبة ٧٧.٤٪ بعدد طلاب ١٩٤٤٤٨ طالبا، والحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة الأدبية ٢٧٨ درجة بنسبة ٦٧.٨٪ بعدد طلاب ٦٠٠٦٤ طالبا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية هو ٢٥٤٥١٢ طالبا.