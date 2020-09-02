شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 7 آلاف فدان مملوكة للدولة من مستثمر غير جاد فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجنة المشكلة لاسترداد الأرض المملوكة للدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، بسحب قطعة أرض فى منطقة البحر الفارغ، مملوكة للدولة، من المستثمر غير الجاد الذى يحوزها، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 7014 فدانًا.

سحب 7 آلاف فدان مملوكة للدولة من مستثمر غير جاد فى البحيرة

وقررت اللجنة إجراء الحجز الإداري علي المعدات الموجودة فى الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستثمر المخالف لشروط التخصيص، ووضع لافتات على الأرض تحمل عبارة «أرض مستردة أملاك دولة».

سحب 7 آلاف فدان مملوكة للدولة من مستثمر غير جاد فى البحيرة

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار حملات سحب الأرض المملوكة للدولة من المستثمرين غير الجادين فى منطقة وادى النطرون، وإن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع التعديات على الأرض المملوكة للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على وحق الأجيال القادمة.

سحب 7 آلاف فدان مملوكة للدولة من مستثمر غير جاد فى البحيرة

سحب 7 آلاف فدان مملوكة للدولة من مستثمر غير جاد فى البحيرة

سحب 7 آلاف فدان مملوكة للدولة من مستثمر غير جاد فى البحيرة