محافظ البحيرة: حملة مكبرة لإزالة 125 تعديًا على أرض الدولة والأرض الزراعية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية لمراكز المحمودية ودمنهور والرحمانية وإيتاى البارود بحملات مكبرة لإزالة 125 تعديًا على الأرض الزراعية والأرض المملوكة للدولة فى محافظة البحيرة.

محافظ البحيرة: حملة مكبرة لإزالة 125 تعديًا على أرض الدولة والأرض الزراعية

وقامت الحملات بتنفيذ 35 قرارًا لتعديات على جانبى ترعة المحمودية عبارة عن مبانى وأسوار على مساحة 4580 مترًا مربعًا فى بالتعاون مع مركز شرطة دمنهور، وتنفيذ 48 قرار إزالة على مصرف الخيرى لتعديات على مساحة إجمالية تبلغ 3028 متر مربعًا تابعة لهندسه صرف دمنهور، وتنفيذ 17 قرار إزالة على مساحة 500 مترًا عبارة عن مبانى وعشش وردم بالمجرى المائى فى بمركز الرحمانية والمحمودية، بالإضافة إلى تنفيذ 15 قرارًا لإزالة التعديات بالبناء على حرم ترعة الرياح البحيرى، كما نفذا الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود 10 حالات إزالة منهم حالتى بناء مخالف فى المدينة و8 تعديات على أملاك الرى على مساحة 1546 مترًا مربعًا.

محافظ البحيرة: حملة مكبرة لإزالة 125 تعديًا على أرض الدولة والأرض الزراعية

ومن جانبه ناشد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المواطنين المخالفين سرعة تقديم طلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح وتقنين أوضاعهم خلال الفترة الزمنية المحددة التى تنتهى يوم 15 من الشهر الجارى.

محافظ البحيرة: حملة مكبرة لإزالة 125 تعديًا على أرض الدولة والأرض الزراعية