شكرا لقرائتكم خبر عن نجح في الدبلوم فأهداه خاله 250 ألف جنيه.. يوسف: هوايتى التمثيل ومثلي الأعلى عادل إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مثلى الاعلى الفنان القدير عادل امام أتمنى أن أمثل امامه في أي دور تليفزيوني أو سينمائي ونفسى أكون مثله.. هكذا قال الطالب «يوسف جمال» ابن مدينة طوخ وصاحب هدية الربع مليون جنيه التي أهداها له خاله كهديه لنجاحه في الدبلوم وحصوله على 68%.

وقال يوسف إن هوايتى التمثيل وشاركت في أعمال فنيه منها مسلسل «أيوب» مع الفنان مصطفى شعبان ومسلسل «ابن أصول» مع حمادة هلال ويحلم بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية

«يوسف جمال» حصل على شهادة الدبلوم بمجموع 68% وما لبث ان حصل على النتيجه إلا ووجد ثروة سطقت عليه من السما حيث أهداه خاله مبلغ 250 ألف جنيه هديه وهو ثمن سيارة قد وعده خاله رجل الأعمال بان يعطيه هذا المبلغ لكى يشترى سيارة له وبالفعل حصل «يوسف» على الهدية.

ونشر «يوسف» صورة له مع المبلغ على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وأرفقها برسالة كتب فيها «الحمدلله نجحت بنسبة 68% ودي أحلا هدية جتلي من خالي وهو ربع مليون جنيه سعر العربية اللي عجباني

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشور «يوسف جمال» تتضمن صورا له إلى جوار «الفلوس» معلقا أن خاله أهداه إياها بمناسبة نجاحه في الدبلوم وحصوله على مجموع 68%

وتوالى المتابعون لـ «يوسف» على صفحته الشخصية بتهنئته بهدية خاله له على نجاحه بالدبلوم الفنى الصناعي غير مصدقين لحجم الهدية الكبيرة التي قدمها له خاله على نجاحه.

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يوسف نجح فى الدبلوم وخاله اهداه 250 الف جنيه

يوسف نجح فى الدبلوم وخاله اهداه 250 الف جنيه

يوسف نجح فى الدبلوم وخاله اهداه 250 الف جنيه

يوسف نجح فى الدبلوم وخاله اهداه 250 الف جنيه