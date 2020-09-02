شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا تعرضت لانقطاع الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في بعض الأحيان فى التعرض لانقطاع التيار الكهربائي وفى هذه الحالة لابد من اتباع بعض الخطوات حفاظًا على سلامة المواطنين والأجهزة الكهربائية المنزلية. ويرصد ”الخليج 365” لقرائه الخطوات التى يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه لتفادى التعرض لأى حوادث. وفيما يلي خطوات التى يجب اتباعها عند عودة التيار: Advertisements 1.أعطى مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية. 2.تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها). 3.ملحوظة مهمة يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

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