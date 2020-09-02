شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد: ضرورة عودة دور الأسرة في التنشئة بعد التباعد الأسري بسبب مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه من الضروري أن يعي أكبر عدد من الناس مفهوم بناء الإنسان، وأن دعم الشخصية المصرية أصبح أسهل من خلال الجهود المبذولة كالقضاء على العشوائيات وإعادة بناء وتأهيل سكانها ورفع درجة الوعي لديهم.

وأكدت عبدالرحيم على أهمية عودة دور الأسرة في التنشئة وبناء الشخصية المصرية وأهمية دور التوعية الإعلامية في ذلك، خاصة في ظل التباعد الأسري الذي تسبب فيه قضاء وقت طويل في الفضاء الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر وزارة الاعلام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية.

وشارك في حضور الاجتماع محمد مختار جمعه وزير الاوقاف،واشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام

الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية: هيكل: ضرورة ضم جهود كل الوزارات المعنية في مبادرة ضخمة لإعادة بناء الشخصية المصرية

الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية: هيكل: ضرورة ضم جهود كل الوزارات المعنية في مبادرة ضخمة لإعادة بناء الشخصية المصرية

الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية: هيكل: ضرورة ضم جهود كل الوزارات المعنية في مبادرة ضخمة لإعادة بناء الشخصية المصرية

الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية: هيكل: ضرورة ضم جهود كل الوزارات المعنية في مبادرة ضخمة لإعادة بناء الشخصية المصرية