شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح غنيمة: السياحة هي الرافد الأول للدخل القومي المصري قبل كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى في الإسكندرية، برئاسة محمد سعد، الثلاثاء سلسلة اللقاءات التوعوية لموظفى الأحياء والمديريات الخدمية على مستوى الاسكندرية، وكذا طلبة الجامعات والمدارس للتوعية بدور الهيئة وتنمية الوعى السياحى لديهم.

وعقدت الهيئة ثاني ندوات الوعي السياحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وسط التزام كامل بالاجراءات الاحترازية تزامناً مع عودة الأنشطة تدريجيًّـا بعد جائحة فيروس كورونا، حيث شارك في الندوة من المتحدثين يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والدكتور عبدالفتاح غنيمة عميد كلية السياحة والفنادق السابق وداليا عزت مدير إداة الوعي الأثري بمنطقة آثار الإسكندرية.

وبدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني ثم رحب يوسف الديب بالحضور من موظفي مديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها، وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعن الدور الذي تقدمه الهيئة في ترسيخ الوعي السياحي للمواطن السكندري في مجال التوعية السياحية لطلاب المدارس والعاملين بتعليم الإسكندرية.

وتحدث الدكتور عبدالفتاح غنيمة، في كلمته عن أهمية السياحة في مصر، وقال إنها هي الرافد الأول للدخل القومي المصرى منذ عام ١٩٨٦، حيث وصل دخل السياحة إلى ١٨ مليار جنيه قبل جائحة كورونا المستجد.

وتحدث «غنيمة» عن الآثار الموجودة في الإسكندرية، وكيفية الحفاظ على هذا التراث وعن امتلاك مصر للشواطئ السياحية سواء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تحدث عن معوقات السياحة، والتى تتمثل في قلة الوعي السياحي وعن ضرورة غرس أهمية السياحة لدى الأبناء من الصغر بالإضافة لأنه جزء من الصحة النفسية. وألقى محمد سعد كلمة تحدث فيها عن أهمية تنظيم مثل هذة الندوات التي تهدف إلى نشر الوعي السياحي والأثري بين موظفي المديريات والهيئات والأحياء بالمحافظة، وغرس روح الانتماء والوطنية لدى المواطنين وضرورة التكاتف بين الوزارات للنهوض بالسياحة. وأشار «سعد»، إلى دعم الدولة المتمثل في اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لقطاع السياحة بالإسكندرية، وأن الثغر تذخر بأماكن أثرية وسياحية عديدة يجب التعرف عليها والافتخار بها وأهمية سلوك المواطن تجاه السائح الذي يعكس الصورة عن البلاد.

وتحدثت داليا عزت مدير إدارة الوعي الأثري في كلمتها عن تاريخ المناطق الأثرية بالإسكندرية، وحثت الحضور على زيارة هذه المواقع وضرورة الحفاظ على هذه الآثار حيث أن السياحة والآثار تعتبر من أهم موارد الدخل القومي للدولة. وعرضت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، فيلما تسجيليًّـا للحضور عن الإسكندرية للتعريف بمعالمها السياحية والأثرية بالإضافة إلى عرض تقديمي عن الهدف من برنامج الوعي السياحي ودور الهيئة في تنشيط السياحة والترويج لها بالمحافظة، وتاريخ أهم المعالم السياحية. وفي نهاية الندوة جرى فتح النقاش بين المتحدثين والحضور للرد على الاستفسارات.

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جانب من الندوة التوعوية التى نظمتها الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى فى الاسكندرية

جانب من الندوة التوعوية التى نظمتها الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى فى الاسكندرية

جانب من الندوة التوعوية التى نظمتها الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى فى الاسكندرية

جانب من الندوة التوعوية التى نظمتها الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى فى الاسكندرية