شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة توضيحية بـ8 مدارس فنية لالتحاق طلاب الإعدادية بها في الإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، خريطة توضيحية مفصلة بالمدارس الفنية التي يلتحق بها الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الاكاديمى 2020 / 2021، وعددها 8 مدارس بينها 7 للطلاب وواحدة للطالبات .

وشملت الخريطة، أولاً: 215 درجة حد أدنى للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالتعليم الفني، ثانياً: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية 2019 – 2020، والراغبون في الالتحاق بمدارس التعليم الصناعي المهني والزراعي المهني، يتقدمون بملفاتهم للمدارس التالية وفق محل إقامة الطالب، وهى مدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية، ومدرسة الرأس السوداء الثانوية الزراعية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية، ومدرسة محمد على الزخرفية، ومدرسة السلام الصناعية بنين التابعة لإدارة وسط التعليمية، ومدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الصناعية التابعة لإدارة الجمرك التعليمية ،ومدرسة كفر عشرى الثانوية الصناعية المهنية التابعة لإدارة غرب التعليمية، ومدرسة على بن أبى طالب الثانوية الصناعية التابعة لإدارة العامرية .

أما الطالبات الحاصلات على الإعدادية المهنية 2019 – 2020، يتقدمون بملفاتهن مباشرة لمدرسة امبروزو المهنية بنات التابعة لإدارة وسط، على أن يتم تنسيق الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 215 درجة حتى 140 درجة على نظام الخدمات بالمرحلة الثالثة للتنسيق .