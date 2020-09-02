شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المستدامة: بدء تنفيذ مشروع الإيفاد بالمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على مدار الاسبوع الجاري عدة لقاءات مع عدد من مواطني سيدي براني ورأس الحكمة ومرسي مطروح لشرح الآليات التنفيذية للخطة التنموية للمشروع في إطار المرور على كافة المجتمعات المحلية

والتقو مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بعض أهالي المجتمع الخامس بمنطقة عقاقير أبوحريرة التي تضم عائلة القطيفة بسيدي براني وبعض العائلات بمنطقة الشايط وجعيوين بالمجتمع السابع براس الحكمة شرق مرسي مطروح لشرح تنفيذ خطة المشروعات التنموية لمشروع «تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية» والممول بقرض من صندوق النقد الدولي «إيفاد» بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

وقال المهندس محمود الأمير أن الدولة تدعم المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً بالصحراء الغربية والتي تهدف إلى الاستثمار في البشر وتنمية القدرات للمزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، والصناعات الصغيرة، التي تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن أنشطة المشروع، تشمل أيضا تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة.