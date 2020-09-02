شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: الاجتماع الثاني لتنمية الشخصية المصرية بمشاركة التعليم والتضامن والكنيسة والتعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام على عقد الجولة الثانية من نفس الاجتماع بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والتضامن وممثل للكنيسة المصرية ورئيس المجلس القومي للمرأة، لبحث توحيد كل الجهود في مجال إعادة بناء الإنسان المصري .
وأضاف هيكل أن الاجتماع الاول الاجتماع الأول جاء لدراسة الشخصية المصرية 20 30، بمشاركة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقد جاء الأجتماع الأول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم.
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