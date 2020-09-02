شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مطروح: انتهينا من رصف شارع المحكمة القديمة بعد 15 عاما بدون أسفلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وجية عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانيا أعمال رصف شارع المحكمة القديمة الذي لم يتم رصفه منذ عام 2005 وذلك بعد مخاطبة الشركات العاملة في البنية التحتية وبناء على رد الشركات بالخطابات الرسمية تم رصف الشارع.

وأكد عبدالرازق على إنه جاري العمل بالشوارع الفرعية خلف الشعشاعي بجوار مخازن الشرطة مرورا بالعزبة السودانية بوضع الطبقة الخرسانية بالارصفة تمهيدا لرصف الشوارع ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لأصلة وتم الانتهاء من الطبقة الخرسانية بالارصفة بشارع المرور وتركيب البلدورات تمهيدا لأعمال الرصف وجاري الانتهاء من وضع الخرسانية لشوارع منطقة الليدو.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح إن جاري العمل بمدخل مركز شباب مطروح بتركيب بلاط الانترلوك وجاري عمل تراك حول ملعب مركز شباب مطروح لتسخين اللاعبين قبل المباراة بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية الاخيرة بمركز الشباب.

ولفت إلى أنه إن جاري العمل في زراعة الجزيرة الوسطي بمدخل حي الشروق امام إدارة مرور مطروح تنفيذ واشراف ادارة التشجير بمجلس المدينة.

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في اعمال الرصف بالشوارع خاصة المشروع القومي التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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