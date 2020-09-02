شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 حالات تعد على حرم الطريق الرئيسي بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا تم اليوم تنفيذ حملة ازالات مكبرة لتعديات على حرم الطريق الرءيسى بمدينة قويسنا لعدد 10 قرارات طرق بمساحة 200 متر بالتعاون بين رئاسه مركز ومدينة قويسنا قسم الإزالات وهيئة الطرق بالمنوفيه والتأمين من مركز شرطة قويسنا. واكد النمر أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات بشكل يومي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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