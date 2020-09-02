شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «عمال مصر»: نواصل تدريب وتوعية الشباب للمشاركة بالانتخابات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر تكريم ،ودعم إبن الأسكندرية ،إبراهيم عبدالناصر بائع الفريسكا الشهير والذى كشف عن حصوله على 99،6% بمرحلة الثانوية العامة .

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية ( العمال والاستحقاقات الدستورية ) والتي عُقدت اليوم بالاسكندرية بحضور نائب المحافظ سيد موسي، وقيادات عمالية منهم عبدالمنعم الجمل وخالد الفقي وعماد حمدي وسولاف درويش .

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام لإتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لشباب العمال أن الدورة التدريبية مجانية ويتم تنظيمها تنسيقا بين الإتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة والنقابة العامة للعاملين في التجارة ،والتابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وأوضح وهب الله أن هدف الدورة تأهيل الشباب على مستوى الجمهورية للمشاركة في الإستحقاقات الدستورية القادمة كإنتخابات مجلس النواب والمحليات،وتجهيزهم للحصول على دورة اعداد عضو نقابي،بهدف خلق قيادات وكوادر شبابية تشارك بفعالية ووعي في تلك الإنتخابات وغيرها .

،وأضاف: من خلال موضوعات ذات صلة ستتناولها «الدورة» التي سيتبعها دورات متواصله في كافة المحافظات،منها على سبيل المثال لا الحصر:-شرح تاريخ الادارة المحلية في مصر، وضع المحليات في الدساتير المصرية، كيفية تشكيل المجالس المحلية في مصر، النظام الانتخابي الأمثل المحليات، اختيار المحافظين بالانتخاب أو التعيين، كيفية اختيار القيادات التنفيذية، مهام واختصاصات المجالس المحلية، كيفية ممارسة عضو المجلس الشعبي المحلي الرقابة على مرافق ومؤسسات الدولة عن طريق الاستجواب والسؤال وطلب الاحاطة .

وأوضح وهب الله أن للشباب نسب مشاركة كبيرة في قوائم مجلس النواب، ففي برلمان 2015-2020،نجح من النواب الشباب تحت 35 سنة خلال المرحلة الأولى 19 مرشحاً فردياً، وفاز في المرحلة الثانية بالدوائر الفردية 17 من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاما، وإذا أضفنا إليهم 14 فازوا في المرحلة الأولى بما فيها الدوائر المؤجلة يصبح إجمالى الفائزين من الشباب تحت سن الـ 35 عاما في المرحلتين 41 نائبا، وإذا وسعنا من دائرة المنتمين إلى الشباب حتى 40 عاما يزيد العدد ليصبح 99 عضوا بما يمثل نحو 18% من إجمالى عدد الفائزين ( 568 عضوا) .

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