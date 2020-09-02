شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف علي المتحف الكبير يكشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل إنتاج المستنسخات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير ،عن تفاصيل مشروع إنتاج المستنسخات «الريبليكا»للآثار المصرية،، موضحا أن مصر تمتلك تراث حضاري عظيم وعلى أثره ترك الفنان المصري القديم حجم كبير من الأعمال الفنية سواء كانت على مستوى التماثيل والحلي وغيرها .

و أضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن سوف يكون لدينا مصنع مستنسخات مصري ينتج أول قطع من «الريبليكا» مع نهاية العام الجاري، لافتا أنها تأخذ نفس أبعاد وأشكال وألوان القطع الأصلية، وسوف يكون هناك منتجات من خامات متعددة (الكريستال -الحجر -الأخشاب)

وغيرها من الخامات.

كما تابع المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أنه سوف يتم تسويق هذه المنتجات وتصديرها إلى مختلف متاحف العالم والمقاصد السياحية المحلية والعالمية، موضحا أن مصر هي من تملك حقوق الملكية الفكرية لذلك الميراث الحضاري المادي والمعنوي، كما أن انتاج المستنسخات الاثرية التذكارية سوف تلبي احتياجات السائح الذي يزور مصر بشكل عام والذي يزور المتحف الكبير من خلال التزود بالهدايا التذكارية التي يهديها إلى أصدقائه وعائلته عندما ينتهي من التجربة السياحية.

وقال المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن المتحف يضم مركز تعليمي، كذلك يضم مركز للفنون والحرف اليدوية.

جدير بالذكر عندما زار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والسيد الدكتور /خالد العناني وزير السياحة والآثار للمتحف المصري الكبير ومشاهده بعض المنتجات من خلال«ترابيزة ربيع».

المصنوعة من النحاس المطلي، قام باختيار واحدة من هذه المشغولات على شكل زهرة اللوتس، ليهديها لزوجته؛ كدليل على جمال وجودة هذه المنتجات المتحفية المصرية.

وكشف المشرف العام على المتحف كواليس تلك الفكرة التي بدأت بطلب مدير إدارة الفنون والحرف اليدويه الفنان التشكيلي ربيع محمد في مارس ٢٠١٩،بعرض بعض نماذج الحلي من المصنوعات اليدوية على اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والذي أبدى ترحيبه بالفكرة على الفور، ودعاه إلى لقائه، وقد اقترح المشرف العام في نهاية اللقاء يومها أن يكون تنفيذ النماذج المصنعة على نحو أدق من الحرفية والمهارة، وذلك بمحاكاة الأبعاد الأثرية الحقيقية للقطع التي يقع الاختيارعلى تنفيذها، وأن يكون ذلك بنفس الطريقة المتبعة في التصنيع عند المصري القديم، مع إضافة شعار المتحف المصري الكبير (براند)، حيث قد تم عرض بعض نماذج الحلي المصنعة يدويًّا -وفق هذه الفكرة- على مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، وذلك منتصف عام ٢٠١٩، بعد الالتزام بتنفيذ المقترحات السابقة، حيث لاقت الفكرة والنماذج المصنعة ومستوى إتقان المنتجات الاستحسان والترحيب الكاملين من كافة الأعضاء.، ليكون ذلك أول نواة للمنتجات الخاصة بالمتحف المصري الكبير، ويكون هذا المتحف أيضا هو المتحف المصري الأول الذي له منتجات خاصة به وتحمل اسمه، أسوة بما هو معروف في المتاحف العالمية.

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وأشار «اللواء مفتاح» إلى أنه على هامش المعارض الخارجية التي تضم الآثار سوف يكون هناك مساحة مخصص لعرض المنتجات المصرية التذكارية بهدف تسويقها، مشيرا إلى أن وجودها لدى مقتنيها تحقق هدفين الربح المادي وتوفير العملة، والثاني بقاء صورة ذهنية إيجابية لدى السائح.

كما أكد المشرف العام على المتحف المصري الكبير أن المتحف مؤسسة متكاملة، تضم مجموعة عناصر خدمية وثقافية منها: مركز الفنون والحرف اليدوية ( الريبليكا )، والذي يهدف لنشر الوعي والحفاظ على الحرف التراثية، بالإضافة إلى المركز التعليمي، والذي يهدف لتقديم مجموعة من البرامج والأنشطة لجمهور المتحف المتنوع، ومتحف الأطفال والذي يجذب الفئات العمرية الصغيرة ويربطها بالمتحف الكبير، بالإضافة إلى مركز المؤتمرات الدولية، فضلا عن السينما ثلاثية الأبعاد والمسرح والمطاعم المتعددة ومناطق التسوق .