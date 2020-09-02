شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعريفية لتطبيق «قراءتي» بـ«مياه الدقهلية» للحث على تسجيل الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، حملة للتعريف بتطبيق «قراءتي» لحثهم المواطنين على تسجيل قراءة عدادات المياه الخاصة بهم من خلاله ومتابعة استهلاكهم، مما يساهم في الحد من مشكلة تراكم القراءات بالعدادات، ويساعد في ترشيد الاستهلاك، والتحكم في قيمة فواتيرهم .

وصرح المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفى أن تطبيق «قراءتي» أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويمكن تحميله وتشغيله على أي موبايل، وذلك من خلال تسجيل بيانات العميل المدونة بفاتورة المياه، كما يتيح له إضافة صورة العداد لضمان دقة القراءات، والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي.

وأضاف «أن تسجيل القراءات بالتطبيق متاحة في الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، والتطبيق متاح مجانا لأنظمة»الأندرويد«من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3gNOItW، ولأنظمة»IOS«من خلال الرابط التالي: https://apple.co/31LunkJ

وأشار إلى أن الحملة بدأت اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، وتستمر حتى يوم 14 من الشهر الجاري، وسيتم من خلالها نشر كافة التفاصيل الخاصة بالتطبيق عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيس بوك: «شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدقهلية» من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/dkwasc

وأكد أن الشركة حرصت على تنفيذ الأنشطة الميدانية بالتوازي مع الحملة الإلكترونية؛ للتواصل المباشر مع العملاء، وذلك من خلال شرح التطبيق لعدد من العملاء، بالإضافة لعمل استطلاع رأي للعملاء المستخدمين بالفعل للتطبيق، لمعرفة مدى استفادتهم من التطبيق، وأهم ملاحظاتهم خلال استخدامه.

وأكد البيان أت الشركة القابضة أعلنت عن بدء التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الرابط التالي:https://ecp.hcww.com.eg والتي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، من أبرزها خدمة معرفة قيمة الفاتورة، وسداداها، وشكاوى الفواتير، والخدمات مسبقة الدفع، وخدمات التعاقد على مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعاقد الكودي، والخدمات الفنية، وغيرها، وذلك حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أسهل وأسرع .

Advertisements