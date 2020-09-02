شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات القضائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح غدا، الخميس،، حفل تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويقام الحفل بأحد الفنادق بمدينة نصر حيث سيتم تكريم القضاة المميزين، والذى يأتى فى إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء .
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