شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط دواجن مذبوحة خارج المجازر وسلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين غرب والجمرك فى الاسكندرية، برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة الثلاثاء، بالاشتراك مع التجارة الداخلية ومباحث التموين، حملة تموينية مفاجئة على محلات عرض المواد الغذائية، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تم خلال الحملة التى تم تنفيذها بتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من السلع الفاسدة والغش التجارى، ضبط دواجن وأجزاء دواجن وهياكل وأجنحة غير صالحه للاستخدام الادمي مذبوحة خارج المجزر، كما تم تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود فواتير عبارة عن ٢٤ فلتر زيت سيارات ٢٥ عبوة مزيل صدى مجهول المصدر.

وتم سحب عينات من سلع مشمشية وقراصيا و ذرة محمصة وبندق وتانك وكبدة مجمدة وسجق وكلاوي، وجرى وإرسالها لمعامل التحليل المركزية كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.