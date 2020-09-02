شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التصالح فى مخالفات البناء منطقة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشغل بال عدد كبير من المواطنين أسعار التصالح فى مخالفات البناء، وكيفية التصالح، بالتزامن مع حملات الإزالة التى تتم على نطاق واسع بالجمهورية للأبنية والعقارات المخالفة، خاصة مع تشديدات وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على مواجهة البناء المخالف ومنع العشوائية فى البناء لما تسببه من أضرار بالغة على البنية التحتية.

ويرصد ”الخليج 365”، أسعار التصالح فى حى الوراق حيث يتم التقدم للأحياء والإدارات المحلية لإجراء التصالح فى العقارات المخالفة.

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جرى تقسيم حى الوراق، إلى 6 مناطق، وتراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى ما بين 50 جنيًها و120 جنيهًا، والإدارى ما بين 50 جنيهًا و160 جنيهًا، وما بين 50 جنيًها و280 جنيهًا للمتر التجارى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر والشوارع الأقل من 20م وحتى 16م والشوارع الأقل من 16م.

فيما بلغت قيمة سعر التصالح فى المتر بشارع النيل 600 جنيه للتجارى، و320 للإدارى و280 للسكنى، وشارع إمبابة 600 للتجارى و240 للإدارى و200 للسكنى، وشارع القومية 1200 للتجارى و320 للإدارى 280 للسكنى وشارع العروبة 1200 للتجارى و200 للإدارى و160 للسكنى وشارع السينما 600 للتجارى و200 للإدارى و160.

ما هى المبانى المخالفة؟

وتشمل مخالفات البناء التى تدخل فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاءها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص، ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة، حيث يتم التقدم للتصالح، ويتم تحديد القيم السعرية من خلال تم تشكيلها وفقا لما حدده قانون التصالح، بالإضافة إلى التقدم فى الموعد المحدد للتصالح على المخالفة، كما ينص القانون وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح، حتى يتم الفصل فيها وتحديد قيم التصالح على المبنى.