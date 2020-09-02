شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 216 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، استكمالاً لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ حملة إزالة التعديات بقرى المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون بين مجالس المدن والأقسام الشرطية في ظل التعاون بين المحافظة ومديرية الأمن، مؤكداً أن الأبنية التي تم إزالتها تم رفض طلبات التقنين لهم، ولمن تمت الموافقة ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة.

قال محافظ كفر الشيخ أنه تم تنفيذ 171 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 43374 متراً، كما تم تنفيذ 45 قرار إزالة على أراض زراعية على مساحة 6 أفدنة و7 قراريط و7 أسهم .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة مستمرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأي مخالفة للقانون في هذا الشأن،والتصدى والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف.

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