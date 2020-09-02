شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح خطة بدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 24 يونيو المقبل ولمدة 33 أسبوعا.

بعد ان صرح وزير التربية والتعليم، إنه جار وضع خطة حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 24 يونيو المقبل ولمدة 33 أسبوعا،

وفي ظل انتشار جائحة كورونا، تحتم وضع خطة لحضور الطلاب والتقليل من الكثافة في الفصول.

انتشرت بعض ملامح خطة بدء العام الدراسي الجديد وما ننتظره من قرارات وزير التربية والتعليم، على مواقع السوشيال ميديا وبعض المواقع الأخرى.

و من امثلة هذه الملامح والتي تتعلق بالمدارس الحكومية التي تم اقتراح العمل فيها بنظام الفترتين «صباحية ومسائية» مع مراعاة وجود فارق وقت الذي يتم فيه خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية دون أن يتجمعوا داخل المدرسة لتقليل الاختلاط، أيضا تكليف مديري المدارس بوضع خطة لخروج طلاب الفصول المختلفة من المدرسة في أوقات متفاوتة، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للطلاب، مع إلزام جميع المتواجدين في المدارس من معلمين وعمال وطلاب بارتداء الكمامة طول فترة تواجدهم داخل المدارس. (هل سيكون ذلك مرهقا على الطلاب أو المدرسين)

اما المدارس الخاصة يتم إجراء «توزيعة» لحضور الطلاب فيها، ومنع تواجد جميع المراحل الدراسية في يوم واحد داخل المدرسة، بحيث لا يزيد تواجد الطلاب عن مرحلتين أو ثلاث على الأكثر في اليوم الواحد، واعتماد حضور بعض المراحل الدراسية مرتين فقط في الأسبوع الواحد، وزيادة الاعتماد على «الأون لاين».

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