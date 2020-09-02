شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن شاغرة في تنسيق الجامعات 2020 للمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أماكن شاغرة في تنسيق الجامعات 2020 للمرحلة الثانية بعد ان انطلق أعمال تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2020 لطلاب المرحلة الثانية، وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.40% وبنحو 194448 طالب ، بينما الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.80% وبنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا. رابط تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2020 يستطيع الطالب مليء الرغبات من خلال رابط تنسيق الثانوية العامة 2020 اصغط هنــــآ أماكن شاغرة في تنسيق الجامعات 2020 للمرحلة الثانية: دار العلوم أسوان حقوق المنيا إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية حقوق دمياط فنى صحي جنوب الوادي علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ إعلام القاهرة تربية المنصورة بها أماكن خالية معهد فني صحي الزقازيق تجارة المنوفية بشبين الكوم معهد فني صحى أسيوط معهد فني صحى أسوان معهد فني صحى طنطا تجارة طنطا سياسة واقتصاد السويس علوم أسيوط ألسن بني سويف فنون تطبيقية دمياط فنون تطبيقية بني سويف علوم أسوان حقوق القاهرة تمريض القاهرة طب بيطري مطروح حاسبات ومعلومات دمياط علوم إعلام المنوفية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم حقوق بني سويف معهد فني صحى إسماعيلية معهد فني صحى سوهاج علوم كفر الشيخ معهد فني صحى المنصورة معهد فني صحى بنى سويف علوم المنوفية بشبين الكوم طب بيطري مدينة السادات علوم بنها طب بيطري بنها علوم بنات عين شمس علوم المنصورة علوم دمياط ألسن الأقصر علوم الزقازيق حقوق الزقازيق طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية علوم قناة السويس بالإسماعيلية علوم طنطا علوم بورسعيد ألسن كفر الشيخ حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة علوم جنوب الوادي علوم القاهرة علوم دمنهور تجارة الإسكندرية علوم سوهاج حقوق سوهاج علوم الإسكندرية تجارة سوهاج ألسن سوهاج علوم عين شمس Advertisements تجارة جنوب الوادي الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم تجارة بني سويف حاسبات ومعلومات الأقصر علوم علوم بني سويف حاسبات ومعلومات المنصورة علوم علوم السويس تربية بنها حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم حاسبات ومعلومات عين شمس علوم علوم الفيوم حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم حاسبات ومعلومات المنيا علوم ألسن عين شمس فنون جميلة (فنون) المنيا حاسبات ومعلومات الفيوم علوم علوم المنيا معهد فني صحى بنها الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم حاسبات ومعلومات سوهاج علوم حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم حاسبات ومعلومات طنطا علوم حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم حاسبات ومعلومات قنا علوم معهد فني صحى الإسكندرية ألسن المنيا تمريض دمياط سياسة واقتصاد بني سويف تمريض بور سعيد تمريض سوهاج تمريض عين شمس تمريض مطروح تمريض دمنهور تمريض كفر الشيخ تمريض جنوب الوادي تمريض بنها تمريض أسوان تمريض الفيوم تمريض المنصورة تمريض طنطا تمريض أسيوط تمريض المنوفية بشبين الكوم علوم الوادي الجديد تمريض المنيا تمريض قناة السويس بالإسماعيلية تمريض بني سويف تمريض الإسكندرية تمريض الزقازيق الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية رياضة تجارة قناة السويس بالإسماعيلية الوضع في مصر

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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