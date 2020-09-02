شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن معهد الرعاية والتربية بالكنيسة القبطية مع بدء الدراسة.. أعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ معهد الرعاية والتربية، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى، ووكيله الأنبا موسى أسقف الشباب، من أمس الثلاثاء، وحتى 15 أكتوبر المقبل، قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2020- 2021، وذلك بمقره فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.

ويقدم ”الخليج 365” 8 معلومات عن المعهد ونظام دراسته، ومواده المختلفة كالتالى:

1. يقبل المعهد خريجى الجامعات فقط، من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومات، فى أحد التخصصات التالية، الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحى، الإرشاد النفسى، الإرشاد الأسرى، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

2. للمعهد 38 فرعا داخل مصر "للدراسة بنظام الانتساب" و18 فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسى الذى يعمل بنظام الانتظام.

3. نظام الدراسة بالمعهد عن طريق الانتظام فى القاهرة فقط، ولا تقل نسبة حضور المحاضرات عن 75% وفى حالة عدم استيفاء نسبة الحضور لا يؤدى الدارس الامتحان.

Advertisements

4. نظام الانتساب فى الفروع الأخرى داخل مصر، ويقبل المعهد الدارسين بنظام الانتساب، وفيه يعفى الدارس من المحاضرات، ويشاهدها من خلال الموقع الخاص بالمعهد، على أن يكون فى تواصل مستمر مع المعهد لمتابعة المقررات الدراسية، ويؤدى الدارس الامتحانات فى الفرع الذى ينسب للمعهد من خلاله.

5. نظام الاستماع، حيث يقبل المعهد الدارسين بهذا النظام بشرط ألا يقل مؤهلهم عن الثانوية العامة وما فى مستواها، مع تسديد الرسوم الدراسية المقررة، علما بأن الدراس المستمع لا يؤدى أى امتحانات ولا يحصل على أيى درجات علمية من المعهد.

6. نظام التعليم عن بعد، حيث يتاح فط لأبناء الكنيسة بالمهجر، وذلك من خلال موقع المعهد، ويتم توفير المناهج ومتابعة المحاضرات أون لاين.

7. مدة الدراسة بالمعهد سنتان، على أن تكون السنة الأولى سنة تأسيسية عامة يتم فيها دراسة مواد أساسية لتكوين فكرة شاملة عن علوم الرعاية الكنسية، ومداخل أقسام الدراسة بالسنة الثانية.

8. أقسام السنة الثانية، قسم الرعاية الكنسية، والإرشاد الأسرى، والإرشاد الروحى، وقسم الحياة الكنسية، وقسم الكتاب المقدس، قسم الإرشاد النفسى، قسم الموارد البشرية، قسم رعاية الطفولة، قسم رعاية كبار السن.