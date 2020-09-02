6 سبتمبر.. بدء حجز أراضي الإسكان المميزة في 14 مدينة بأسبقية الاختيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرنية إجراءات حجز قطع الأراضي المميزة، ضمن المرحلة الرابعة، يوم 6 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى يوم 10 من الشهر نفسه.

ويصل عدد قطع الأراضي الموجودة في 14 مدينة إلى 1719 بمدن (6 أكتوبر الجديدة- بدر- العاشر من رمضان- السادات- برج العرب الجديدة- الفيوم الجديدة- بني سويف الجديدة- وأسيوط الجديدة- غرب أسيوط- سوهاج الجديدة- غرب قنا- طيبة الجديدة- أسوان الجديدة- أخميم الجديدة) بمساحات تتراوح من(192 مترًا إلى 1200 متر).

يتم سداد مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، 100 ألف جنيه، عدا مدينة أخميم الجديدة يتم سداد 50 ألفًا، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن قطعة الأرض بعد التخصيص بنحو شهر، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض البالغ 75% على 3 سنوات اقساط ربع سنوية.​