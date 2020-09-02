بدء تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي بتعريفة موحدة ٣ جنيهات لجميع الخطوط بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، أنه تم تنفيذ اصطفاف للسيارات التي سيتم تشغيلها ومرور ميداني على خطوط السير المزمع العمل عليها بإجمالي 60 أتوبيسًا، وهو الأمر الذي أكد قوة الشركة وجاهزيتها للعمل، مشيرًا إلى أنه جارٍي تجهيز منظومة نقل للأقاليم مع ذات الشركة، والمقترح لها الخطوط التالية: (بدر/ الإسكندرية)، و (بدر / دائري - الخصوص)، و (بدر/ الزقازيق - المنصورة)، و (بدر/ أبو حماد - أبو كبير - فاقوس)، و (بدر / الإسماعيلية - بورسعيد)، وسوف يتم الإعلان قريبًا عن موعد تشغيل وتعريفة هذه الخطوط.

وأشار مندور إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة بدر بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة على التصدي للمشكلات الجوهرية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات عديدة، وفي مقدمتها مشكلة النقل الداخلي والخارجي، وحرصًا على توفير منظومة نقل تضمن راحة السكان، وبتكلفة مناسبة.