الإسكان تعلن مواعيد حجز شقق دار مصر وجنة وسكن مصر بالأسبقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم 6 سبتمبر المقبل، حجز شقق مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر، بأسبقية التخصيص، على أن يستمر الحجز حتى يوم 27 من نفس الشهر.

وتتمثل خطوات الحجز في دخول المتقدم للحجز على الموقع الإلكتروني مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).

وتظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة) ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكدًا أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online).

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وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العاشر من رمضان - السادات - حدائق أكتوبر).

ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100- 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر - العبور - دمياط الجديدة - الشيخ زايد).

كما تم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - القاهرة الجديدة).