أخبار مصر | عاجل.. الأزهر يدين بشدة الاعتداء الوحشي على مسن فلسطيني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأزهر يدين بشدة الاعتداء الوحشي على مسن فلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مؤسسة الأزهر الشريف، بيانا، أدانت فيه "بشدة"، الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني، يوم الثلاثاء، أثناء قمع وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الأزهر، عن كامل تضامنه مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه متشبثا بعلم بلاده ضد المحتل الغاشم الذي لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. مؤكدا موقفه الرافض لسياسات الاحتلال الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور الذي يستباح عرضه ودمه وتنهب مقدراته وتنتهك مقدساته

ودعا الأزهر الشريف في بيان له، جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجددا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.