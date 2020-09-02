شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
منح البرلمان التونسي فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الثقة لحكومة هشام المشيشي، وتعتبر حكومة المشيشي، هي الحكومة الثالثة منذ بدء الدورة البرلمانية في نوفمبر الماضي.
وحصلت الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 صوت) لنيل ثقة البرلمان. وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.
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