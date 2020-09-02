شكرا لقرائتكم خبر عن «غنيم»: لجنة لاختيار قيادات الزراعة بشفافية كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد غنيم ، محافظ بنى سويف ، إنَّه تم انعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، برئاستى لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف قيادية بدرجة "مدير عام" وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وهي وظائف: مدير عام شؤون التعاون الزراعي، مدير عام إدارة الواسطى الزراعية، مدير عام إدارة سمسطا الزراعية.

وقال ان هناك قواعد اختيار وتعيين جميع القيادات على أسس علمية وبشفافية مطلقة، تتواءم مع المرحلة المقبلة وتطبق استراتيجية تطوير الزراعة، واضاف ان لجنة اختيار القيادات تضم: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار نادي عبداللطيف المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء من أساتذة الجامعة الأكاديميين المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية واللغة الإنجليزية والحاسبات والمعلومات، كما تضم اللجنة مسؤول اللجنة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.