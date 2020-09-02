11 مركزا في القليوبية سجلت صفر إصابات بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مركزا في القليوبية سجلت صفر إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية في 11 مركزًا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء عند 9254 حالة إصابة.
فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الثلاثاء وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1183 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1027 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 451 حالة إصابة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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98,939
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تعافي
72,929
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وفيات
5,421
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